“La Morte maligna, prepotente, cattiva, malvagia, la Morte “che ci accompagna dal mattino alla sera, insonne, sorda” è venuta, infida e iniqua, di notte, come un ladro, a “prendere i tuoi occhi” con la sua falce affilata.

Ὅν οἱ θεοὶ φιλοῦσιν, ἀποθνήσκει νέος, “muore giovane chi è caro agli dei”, dice Menandro. Sono stati crudeli e prepotenti questa volta gli dei, ti hanno voluto con loro troppo presto.

Resteranno nelle nostre aule, nella nostra scuola e, soprattutto, nell’animo e nella memoria dei tuoi compagni e dei tuoi professori la tua bontà, la tua serena bonomia, la tua piena disponibilità verso gli altri, la tua serena e pacata voglia di vivere”

Con queste parole, il Liceo “Leonardo da Vinci” Terracina ha dato il suo addio al giovane Salvatore La Rocca. Il 18enne è deceduto nel sonno nella sua abitazione in provincia di Latina. Ad essergli fatale, dicono i primi accertamenti, è stato un malore. Secondo le ricostruzioni, si era sentito poco bene intorno alle 3.30, mentre dormiva. L’intervento dei sanitari non è riuscito a evitare il peggio.

Una tragedia che ha colpito e lasciato incredula anche la comunità di Giugliano. Salvatore era il figlio di Giuseppe La Rocca, ex direttore del Mercato Ortofrutticolo di Giugliano. Il sostituto procuratore Marco Giancristofaro ha disposto l’autopsia, affidata al medico legale Maria Cristina Setacci, per fare chiarezza sulle cause del decesso. Tantissimi i messaggi di cordoglio e dolore affidati ai social. Una tragedia che ha lasciato sgomenti amici e parenti.

Anche l’Academy Terracina Basketball ha voluto ricordare sulla pagina Facebook il 18enne:

La dirigenza, i tecnici e gli atleti vivono uno dei loro giorni più tristi: questa notte ci ha lasciato, a soli 18 anni, Salvatore La Rocca, un esempio di educazione, serietà e rispetto. Caratteristiche che lo distinguevano anche in campo sia con i compagni che con gli avversari. Una tragedia improvvisa impossibile anche solo da immaginare. Siamo vicini alla famiglia La Rocca in questo momento di immenso dolore.