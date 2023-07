Salvatore Parolisi e l’intervista a Chi l’ha visto: revocati i permessi premio

È costata cara, a Salvatore Parolisi, condannato a 20 anni per l’omicidio della moglie Melania Rea, l’intervista rilasciata a Chi l’ha visto il 2 luglio scorso in occasione di un’uscita dal carcere di Bollate. In seguito alle sue dichiarazioni, infatti, come riporta il Corriere della Sera, il Tribunale di sorveglianza di Milano ha deciso di revocare tutti i 15 permessi premio accordati al detenuto.

Le dichiarazioni incriminate, in particolare, sarebbero quelle in cui Parolisi affermava: “Da uomo, da militare, da padre soprattutto, tu mi devi dare l’ergastolo. Mi butti la chiave e non mi fai uscire più, se dici che io ho fatto una cosa del genere, e me lo provi, però. Perché a me non me lo hanno mai provato“. Parole con cui, secondo i magistrati, Parolisi ha dimostrato di “non aver compreso il significato della condanna” svalutando il processo, il percorso di reinserimento e la figura della donna.

