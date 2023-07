Il caldo africano non molla la presa: a Napoli nel weekend fiammate di calore e temperature oltre i 35 gradi

PUBBLICITÀ

L’anticiclone africano non lascia il Sud Italia e, anzi, stando alle previsioni degli esperti, raggiungerà il suo culmine nel prossimo weekend, con temperature oltre i 40 gradi e forti fiammate di calore anche a Napoli.

Nuove ondate di calore su Napoli e sulla Campania nel fine settimana del 15-16 luglio: lo comunica il Ministero della Salute, che ha diramato il consueto bollettino sulle ondate di calore in tutta Italia. Su Napoli, la situazione è particolarmente “rovente”: se da una parte sono attese temperature “medie” attorno ai 33 gradi, la temperatura percepita salirà fino a 37 gradi, con l’umidità a “premere” ulteriormente. Non è escluso che nelle prossime ore la Protezione Civile regionale possa diramare nuove allerte meteo proprio per le ondate di calore, come già fatto nei giorni scorsi.

Con il susseguirsi di giornate caratterizzate dal caldo africano, cresce anche il rischio dei colpi di calore. In vista del weekend, infatti, aumenterà il disagio bioclimatico che si verifica in corrispondenza di temperature molto elevate, spesso associate a elevati tassi di umidità, forte irraggiamento solare e assenza di ventilazione. Tutte condizioni che possono rappresentare un rischio per la salute.

Le bollenti temperature estive avrebbero favorito anche il cosiddetto boom fitoplanctonico, la crescita esponenziale di alghe marine che potrebbe essere la causa dell’insolita colorazione, tra il verde e il marrone, che ha assunto in questi ultimi giorni il mare di Napoli.

Caldo africano a Napoli nel weekend, il comunicato della Protezione Civile

Arriva, come presupponibile, il comunicato della Protezione Civile che emana l’allerta caldo dalle 14 di domani, sabato 15 luglio, fino alle 14 di mercoledì 19 luglio. Di seguito le parole del comunicato:

“La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di criticità per rischio meteo da “ondata di calore”.

A partire dalle 14 di domani, sabato 15 luglio, e fino alle 14 di mercoledì 19 luglio e in particolar modo nelle giornate di lunedì e martedì prossimi, su tutta la Campania, si prevedono temperature molto al di sopra dei valori medi stagionali di 7-9 gradi e un tasso di umidità che, soprattutto nelle ore serali e notturne, potrà superare anche il 70-80 per cento e in condizioni di scarsa ventilazione. La colonnina di mercurio potrà superare i 40 gradi.La Sala Operativa regionale, in considerazione dell’avviso emesso dal Centro Funzionale della Protezione Civile, invita i sindaci di tutti i Comuni interessati e gli enti competenti a porre in essere le procedure di propria pertinenza relative alla vigilanza per le fasce fragili della popolazione.

Si raccomanda di non esporsi al sole o praticare attività sportive e di limitare gli spostamenti con l’auto nelle ore più calde. Particolare attenzione devono prestare i cardiopatici, gli anziani, i bambini e i soggetti a rischio. Tenere sempre correttamente arieggiati gli ambienti. Provvedere a tenersi correttamente idratati bevendo acqua. Prestare attenzione anche agli animali domestici”.