Samara di nuovo aggredita, la ragazza dell’orrore stesa con un pugno da un ragazzo nel Napoletano

Dopo Afragola, un’altra Samara è stata picchiata anche a Gragnano. I fatti sono avvenuti ieri sera, quando la protagonista del film horror ‘The Ring’ ha fatto la sua comparsa in via Vittorio Veneto, spaventando più di qualche passante. Tra questi, qualcuno in preda alla paura, le ha sferrato un pugno mandandola al tappeto. Analogo episodio si era già registrato ad Afragola nei pressi del rione Salicelle.