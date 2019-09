Ormai da giorni lo scherzo spopola nel Napoletano, con la ragazzina di turno che – rigorosamente vestita con una larga tunica bianca – si aggira brandendo un pugnale per i vicoli bui delle varie città con i capelli neri lunghi a coprirle il volto. Il riferimento chiaro è al fantasma di Samara Morgan, la protagonista del celeberrimo film horror ‘The Ring’. L’intento, altrettanto palese, è quello di fare prendere un bello spavento a qualche giovane passante.

Lo scherzo è degenerato in provincia di Napoli, a Gragnano, dove la ‘Samara’ di turno è stata avvistata tra via Vittorio Veneto, piazzetta Aldo Moro e il piazzale dell’ex stazione ferroviaria. Nella fattispecie, la ragazzina non possedeva armi bianche per spaventare i passanti, ma sarebbero soltanto bastate alcune urla a scatenare la reazione di qualcuno in particolare un giovane che l’ha centrata con un pugno in pieno volto.