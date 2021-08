Follia a San Giorgio a Cremano, si sdraia sui binari mentre passa il treno e rimane illeso

Momenti di follia quelli vissuti stamattina, poco prima delle 13, nei pressi della stazione di San Giorgio a Cremano. Un uomo, che a quanto pare si era allontanato dal servizio di igiene mentale della zona, è sceso tra i binari e si è sdraiato tra le due rotaie. E proprio in quel momento era in arrivo un treno proveniente da Sorrento, che non è riuscito a fermare la sua corsa ma che, allo stesso tempo, non ha travolto l’uomo. A riportare la vicenda la stessa azienda di trasporti in un comunicato.

Quest’ultimo dopo aver seminato panico e preoccupazione, è risultato completamento illeso dopo il passaggio del treno. Sono intervenuti i carabinieri di zona e l’ambulanza che ha accompagnato la persona in ospedale.