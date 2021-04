Follia in provincia di Napoli, lancia sassi contro auto e moto: ci sono feriti

I carabinieri della sezione radiomobile di Torre Annunziata insieme a quelli della stazione di Trecase hanno arrestato un 25enne guineano. Il giovane è accusato di danneggiamento, resistenza e violenza a pubblico ufficiale. I fatti sono accaduti a Terzigno, in via Zabatta, dove il ragazzo lanciava sassi contro le auto in sosta e in transito.

La follia dell’uomo dopo l’intervento dei carabinieri

All’arrivo dei carabinieri sul posto, il 25enne aveva già spaccato parabrezza e carrozzeria di 5 autovetture. Ferito anche un uomo di 45 anni , trasportato in ospedale a Nola e ritenuto guaribile in 3 giorni. Tra le persone colpite anche un uomo alla guida di uno scooter che, per fortuna, non ha riportato conseguenze.

Colpiti anche i militari che, dopo una colluttazione, hanno bloccato il cittadino extracomunitario in evidente stato di agitazione. Dopo le manette, il 25enne è stato trasportato al carcere di Poggioreale.

