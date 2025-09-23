Scarcerato uno dei rapinatori di Neres, Sasà ‘o chiatt ottiene i domiciliari

Il Gup del Tribunale di Napoli, in accoglimento dell’istanza presentata dall’avvocato Salvatore D’Antonio, ha disposto la scarcerazione di Gianluca Cuomo, sottoposto ora ai domiciliari
Cuomo, noto come ‘o chiatt, soggetto legato agli ambienti criminali del quartiere Fuorigrotta, è stato identificato non solo come uno degli esecutori della rapina effettuata in data 01.09.2024 al calciatore del Napoli David Neres, ma soprattutto come l’ ideatore e autore materiale della rapina. Neres, all’epoca dei fatti neo acquisto della squadra partenopea, si vedeva sottrarre un pezzo di alta orologeria da collezione: un Patek Philippe di altissimo valore economico. Il Cuomo e i sodali avevano posto in essere un attento monitoraggio dei profili social del calciatore, in ragione della passione dello stesso per monili e orologi di grande valore, ponendo in essere una rapina degna di un film d’azione.
Dalle intercettazioni telefoniche è emerso che la banda era a conoscenza anche della passione della moglie del calciatore per gli orologi di lusso, mirando a un bottino specifico e di grande valore.
In totale accoglimento della tesi difensiva portata avanti dal difensore del Cuomo, Avv. Salvatore D’Antonio, il Gup c/o il Tribunale di Napoli ha provveduto alla sostituzione della misura carceraria con quella degli AA.DD.