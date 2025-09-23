PUBBLICITÀ
HomeCronacaScarcerato uno dei rapinatori di Neres, Sasà 'o chiatt ottiene i domiciliari
CronacaCronaca locale

Scarcerato uno dei rapinatori di Neres, Sasà ‘o chiatt ottiene i domiciliari

Antonio Mangione
Di Antonio Mangione
Scarcerato uno dei rapinatori di Neres, Sasà 'o chiatt ottiene i domiciliari
Scarcerato uno dei rapinatori di Neres, Sasà 'o chiatt ottiene i domiciliari
PUBBLICITÀ

Il Gup del Tribunale di Napoli, in accoglimento dell’istanza presentata dall’avvocato Salvatore D’Antonio, ha disposto la scarcerazione di Gianluca Cuomo, sottoposto ora ai domiciliari

Cuomo, noto come ‘o chiatt, soggetto legato agli ambienti criminali del quartiere Fuorigrotta, è stato identificato non solo come uno degli esecutori della rapina effettuata in data 01.09.2024 al calciatore del Napoli David Neres, ma soprattutto come l’ ideatore e autore materiale della rapina. Neres, all’epoca dei fatti neo acquisto della squadra partenopea, si vedeva sottrarre un pezzo di alta orologeria da collezione: un Patek Philippe di altissimo valore economico. Il Cuomo e i sodali avevano posto in essere un attento monitoraggio dei profili social del calciatore, in ragione della passione dello stesso per monili e orologi di grande valore, ponendo in essere una rapina degna di un film d’azione.

PUBBLICITÀ

Dalle intercettazioni telefoniche è emerso che la banda era a conoscenza anche della passione della moglie del calciatore per gli orologi di lusso, mirando a un bottino specifico e di grande valore.

In totale accoglimento della tesi difensiva portata avanti dal difensore del Cuomo, Avv. Salvatore D’Antonio, il Gup c/o il Tribunale di Napoli ha provveduto alla sostituzione della misura carceraria con quella degli AA.DD.

PUBBLICITÀ
Antonio Mangione
Antonio Mangionehttp://www.internapoli.it
Giornalista pubblicita iscritto dalll'ottobre 2010 all'albo dei Pubblicisti, ho iniziato questo lavoro nel 2008 scrivendo con testate locali come AbbiAbbè e InterNapoli.it. Poi sono stato corrispondente e redattore per 4 anni per il quotidiano Cronache di Napoli dove mi sono occupato di cronaca, attualità e politica fino al 2014. Poi ho collaborato con testate sportive come PerSempreNapoli.it e diverse testate televisive. Dal 2014 sono caporedattore della testata giornalistica InterNapoli.it e collaboro con il quotidiano Il Roma

ARTICOLI CORRELATI

internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati