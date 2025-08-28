Scatta il coprifuoco per i minori a Casal di Principe: la decisone del sindaco

PUBBLICITÀ

Con una nuova ordinanza pubblicata sull’albo pretorio, il sindaco di Casal di Principe, Ottavio Corvino, ha lanciato un chiaro appello ai genitori: niente uscite notturne per i minori di 14 anni se non accompagnati da un adulto responsabile, dalle ore 24 alle 06.

Il provvedimento nasce a seguito dell’aumento di episodi che vedono i giovanissimi coinvolti in situazioni pericolose, come incidenti stradali, atti vandalici, consumo di alcol e droghe, e in generale comportamenti che minano la sicurezza pubblica.

PUBBLICITÀ

L’ordinanza evidenzia che “l’accompagnatore adulto è tenuto a garantire la sorveglianza diretta del minore e ad assumersi la piena responsabilità delle azioni dello stesso”. La misura, pur definita come un invito, prevede conseguenze sanzionatorie per chi non la rispetta.

I controlli saranno effettuati dalla Polizia Locale, dai Carabinieri e dalla Questura, con possibilità di fermo e identificazione dei minori non accompagnati.

Il provvedimento si colloca in un contesto preoccupante, dove sempre più giovanissimi, soprattutto nelle ore serali e notturne, vengono esposti a rischi per la loro incolumità fisica e psicologica.

Un segnale forte da parte dell’amministrazione comunale, che punta alla prevenzione e alla tutela dei più giovani, chiamando i genitori e i tutori a un ruolo più attivo e responsabile.