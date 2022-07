Scena da terno al lotto al Bosco di Capodimonte, gabbiano afferra cagnolino e lo porta via in volo

Porta a passeggio il cagnolino nel Bosco di Capodimonte, ma all’improvviso un gabbiano scende in picchiata, lo afferra e se lo porta via, tra lo sgomento dei presenti. È accaduto negli scorsi giorni nel parco verde napoletano. A raccontare l’episodio Carlo Restaino, consigliere della III Municipalità Stella-San Carlo all’Arena (Europa Verde).

“L’episodio è stato confermato da diverse persone presenti – racconta Restaino – Secondo quanto ricostruito, la proprietaria del cane era una turista straniera, che alloggiava in una struttura ricettiva della zona. Ha portato il cucciolo al parco per una passeggiata e l’ha slegato, non sapendo che è possibile farlo solo nelle aree dove è consentito lo sgambettamento. Quando un gabbiano si è avventato sull’animale e l’ha portato via tra lo sgomento generale delle persone che si trovavano nel parco. Del cagnolino, purtroppo, si sono perse le tracce”.

Si trattava, spiega Carlo Restaino, “di un cucciolo di cane, di piccola taglia, a quanto sembra un Pinscher Nano, secondo quanto riferito. Voglio lanciare per questo un invito a tutti i frequentatori del Bosco di Capodimonte, ma anche di altri parchi pubblici, a proteggere i propri cani tenendoli con il guinzaglio, soprattutto se sono di piccola taglia o sono cuccioli. Nel parco è possibile lasciare gli amici a quattro zampe liberi all’interno delle aree destinate allo sgambettamento. Ma anche in quel caso bisogna essere molto prudenti. Spero che tutti gli amanti degli animali possano essere attenti, per evitare altre spiacevoli storie, come quella che abbiamo raccolto”.