Schianto sulla Circumvallazione, 32enne morto a Casavatore

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Un terribile incidente si è verificato la scorsa notte sulla Circumvallazione. I carabinieri del Nucleo Radiomobile della compagnia di Casoria sono intervenuti in direzione Arzano- Casoria per un incidente mortale tra uno scooter e un Audi Q5. Alla guida dell’auto un 55enne mentre alla guida dello scooter un 32enne. I due mezzi si sarebbero scontrati per cause ancora in corso di accertamento. Il 32enne dopo l’impatto è morto sul colpo. Dinamica da accertare. Veicoli sequestrati e salma messa a disposizione dell’autorità giudiziaria. Indagini in corso.