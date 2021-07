Grave incidente sull’Asse mediano, un centauro ferito gravemente a terra è stato soccorso dagli uomini del 118. Lo schianto, la cui dinamica è ancora da accertare, è avvenuto tra gli svincoli di Aversa-Melito e Giugliano-Parete, verso Lago Patria, prima della diramazione per Caserta. Sul posto anche i carabinieri per le indagini del caso e ridurre i disagi. Il ragazzo era in sella al motorino quando, per cause ancora da accertare, è finito sull’asfalto. Con lui ferito, ma in modo più lieve, un amico.

RESTA AGGIORNATO, VISITA IL NOSTRO SITO INTERNAPOLI.IT O SEGUICI SULLA NOSTRA PAGINA FACEBOOK.