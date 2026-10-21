Sciopero autotrasportatori, smart working straordinario per personale Comune di Napoli

A causa dei significativi disagi alla mobilità urbana ed extraurbana provocati dallo sciopero degli autotrasportatori e dalla conseguente difficoltà nel reperimento di carburante, il Comune di Napoli ha predisposto misure organizzative straordinarie a tutela della continuità dell’azione amministrativa e della regolarità dei servizi istituzionali. Con la direttiva voluta dal Sindaco Gaetano Manfredi, l’Amministrazione comunale ha invitato – a firma del Direttore Generale Pasquale Granata – i Dirigenti dell’Ente e delle Municipalità a favorire la più ampia e temporanea applicazione del lavoro agile per i propri dipendenti. Di conseguenza, i dirigenti valuteranno con flessibilità le richieste del personale, dando particolare priorità ai dipendenti che affrontano gravi difficoltà nel raggiungere le sedi fisiche a causa della distanza o della mancanza di mezzi pubblici. Resta confermato il presidio per le attività istituzionali e per i servizi alla cittadinanza che richiedono necessariamente la presenza in sede.