Sciopero degli operatori ecologici, oggi a Napoli servizi “non pienamente garantiti”

Fp Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Fiadel hanno annunciato ieri uno sciopero nazionale del settore dell’igiene ambientale, previsto per oggi, venerdì 17 ottobre. I sindacati spiegano che la mobilitazione nasce dalla necessità di ottenere “non solo un rinnovo contrattuale adeguato, ma anche importanti investimenti e una reale valorizzazione del personale”.

Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto è infatti scaduto il 31 dicembre 2024, e i sindacati lamentano l’assenza di risposte da parte delle associazioni datoriali — Utilitalia, Cisambiente/Confindustria, Assoambiente e Centrali cooperative — su temi considerati cruciali per il futuro del settore.

«Abbiamo chiesto alle associazioni delle imprese […] delle risposte certe su gravi problematiche che affliggono gli operatori del settore, implementando e rafforzando, ad esempio, le norme e gli strumenti di prevenzione per salute e sicurezza affinché il settore, oggi al primo posto per infortuni spesso mortali nei servizi pubblici locali, non detenga più questo triste primato e migliori sensibilmente le condizioni di lavoro», si legge nella nota congiunta.

Tra le richieste avanzate figurano anche il miglioramento della classificazione del personale, con il riconoscimento delle nuove professionalità e innovazioni tecnologiche, la riduzione delle disuguaglianze contrattuali tra generazioni e generi, e maggiori tutele per il personale over 55. I sindacati chiedono inoltre di ridurre il divario salariale dei neoassunti, garantire la stabilità occupazionale dei lavoratori in appalto e introdurre l’obbligo di applicazione del contratto anche alle cooperative sociali.

Sul piano economico, sollecitano “l’aumento delle retribuzioni attraverso il recupero del potere d’acquisto dei salari eroso dall’inflazione del triennio 22/24 e da quella prevista per il triennio 25/27, anche riqualificando il sistema indennitario, implementando il sistema di welfare e di sanità integrativa, adeguando la produttività prevista dal contratto”.

In vista dello sciopero, l’azienda Asia ha comunicato che «venerdì 17 ottobre in tutta Italia è previsto lo sciopero degli operatori del settore ecologico per il rinnovo del CCNL unico dei Servizi ambientali. Anche nella nostra città, come nel resto del territorio nazionale, le attività di raccolta stradale, porta a porta, spazzamento, delle isole ecologiche e gli altri servizi di Asia potrebbero pertanto non essere pienamente garantite. Confidiamo nella collaborazione dei cittadini».