Sciopero EAV di 24 ore, le fasce garantite per mercoledì 12 novembre

Per la giornata di domani, l’EAV ha programmato uno sciopero aziendale di 24 ore “che interesserà il solo personale viaggiante delle linee Vesuviane avente come motivazione: problematiche organizzazione aziendale”. “Durante l’ultima proclamazione di sciopero delle citata O.S., la percentuale di adesione è stata del 29,90% (sciopero di 4 ore del 13/10/2025)” scrivono nel comunicato.

“Di seguito vengono elencate le ultime e le prime partenze garantite in relazione alle fasce di garanzia. Durante l’orario di sciopero l’effettuazione delle corse è subordinata al numero di lavoratori aderenti allo sciopero. Servizio garantito dalle ore 05:30 alle ore 8:30 e dalle ore 16:30 alle ore 19:30. Ultime partenze garantite prima dello sciopero – fascia operatività servizio dalle ore 5:30 alle ore 08:30″ concludono.

