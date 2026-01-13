PUBBLICITÀ
HomeCronacaScippa il cellulare alla vittima e fugge all'alt, arrestato 29enne a Napoli
CronacaCronaca locale

Scippa il cellulare alla vittima e fugge all’alt, arrestato 29enne a Napoli

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
Ultima modifica:
Scippa il cellulare alla vittima e fugge all'alt, arrestato 29enne a Napoli
Scippa il cellulare alla vittima e fugge all'alt, arrestato 29enne a Napoli
PUBBLICITÀ

Nella serata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 29enne napoletano con precedenti di polizia, anche specifici, per rapina e resistenza a Pubblico Ufficiale.

Scippa il cellulare alla vittima e fugge all’alt, arrestato 29enne a Napoli

In particolare, gli agenti del Reparto Prevenzione Crimine Campania sono stati avvicinati da un uomo in piazza Garibaldi. Lo stesso, in evidente stato di agitazione, ha raccontato che, poco prima, mentre si trovava nei pressi della pensilina della fermata dell’autobus in piazza Principe Umberto, era stato avvicinato da un soggetto che, facendo intendere di essere armato, gli aveva sottratto il suo telefono cellulare per poi darsi alla fuga.

PUBBLICITÀ

I poliziotti hanno immediatamente allertato la locale Sala Operativa fornendo la descrizione del predetto. In quei frangenti, i Falchi della Squadra Mobile, nel transitare in via Cesare Carmignano, hanno notato il soggetto in questione che, alla loro vista, ha tentato di dileguarsi, nonostante gli fosse stato intimato l’alt.

Gli operatori lo hanno raggiunto e bloccato non senza difficoltà, trovandolo in possesso del cellulare rapinato. In seguito agli accertamenti, gli agenti hanno appurato che il 29enne, poco prima, aveva perpetrato la rapina ai danni dell’uomo.

Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante, mentre il telefono cellulare è stato restituito al legittimo proprietario.

PUBBLICITÀ
Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati