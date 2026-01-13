PUBBLICITÀ

Nella serata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 29enne napoletano con precedenti di polizia, anche specifici, per rapina e resistenza a Pubblico Ufficiale.

Scippa il cellulare alla vittima e fugge all’alt, arrestato 29enne a Napoli

In particolare, gli agenti del Reparto Prevenzione Crimine Campania sono stati avvicinati da un uomo in piazza Garibaldi. Lo stesso, in evidente stato di agitazione, ha raccontato che, poco prima, mentre si trovava nei pressi della pensilina della fermata dell’autobus in piazza Principe Umberto, era stato avvicinato da un soggetto che, facendo intendere di essere armato, gli aveva sottratto il suo telefono cellulare per poi darsi alla fuga.

PUBBLICITÀ

I poliziotti hanno immediatamente allertato la locale Sala Operativa fornendo la descrizione del predetto. In quei frangenti, i Falchi della Squadra Mobile, nel transitare in via Cesare Carmignano, hanno notato il soggetto in questione che, alla loro vista, ha tentato di dileguarsi, nonostante gli fosse stato intimato l’alt.

Gli operatori lo hanno raggiunto e bloccato non senza difficoltà, trovandolo in possesso del cellulare rapinato. In seguito agli accertamenti, gli agenti hanno appurato che il 29enne, poco prima, aveva perpetrato la rapina ai danni dell’uomo.

Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante, mentre il telefono cellulare è stato restituito al legittimo proprietario.