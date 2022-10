Scippo da 22mila euro a bordo della sua Ferrari, ladri via con l’orologio ‘Bulgari’ da polso

Il “solito” braccio fuori al finestrino dell’automobile è costato caro alla vittima del furto avvenuto ieri a Milano. Derubato di un orologio Bulgari in oro giallo dal valore di 22mila euro. Era bloccato nel traffico della periferia Nord di Milano nella sua vistosa Ferrari e di vistoso il guidatore non possedeva solo quella. Dal suo polso penzolante fuori dal finestrino non è infatti passato inosservato un Bulgari d’oro giallo dal valore di 22mila euro.

Il furto dell’orologio

Il modello ‘Roma’ in edizione limitata ha fatto “gola” a due rapinatori che hanno “strappato” via dal polso del malcapitato il gioiello dell’orologeria di casa Bulgari, la vittima è un consulente finanziario di 38 anni. Milano è stata teatro di svariati furti di orologi con cifre da capogiro, generalmente però questi “scippi” avvenivano nella zona centrale della città. Non è il caso del Bulgari in questione che è stato portato via dal polso del consulente nella periferia Nord.

Lo scippo dalla Ferrari è diverso dai “soliti” anche per le modalità. Quelli avvenuti in centro sono infatti furti fatti ai passanti. A quest’ultimi venivano infatti strappati preziosi orologi tra le strade del centro di Milano, prede preferite: turisti stranieri. Tutto diverso insomma ma solo un giorno prima un altro episodio di furto “d’orologio” ha sottolineato quanto questi furti siano diffusi tra le strade della città.

Solo un giorno prima del furto del Bulgari è stato fermato un ladro specializzato in furto d’orologi. Il malvivente in questione ha dichiarato di avere solo 12 anni ma nonostante la tenera età il piccolo ladro riusciva a portare via cimeli dai polsi dei turisti. E’ stato bloccato dopo aver rubato un Rolex Daytona da 27mila euro.