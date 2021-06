Scippa il telefono ad una donna, il giorno dopo indossa gli stessi abiti: arrestato a Napoli

La Polizia Ferroviaria, a seguito di un’accurata attività investigativa, ha eseguito, nel pomeriggio di ieri, un’ ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa da GIP del Tribunale di Napoli, nei confronti di un napoletano di 39 anni, gravemente indiziato per la commissione di un furto con strappo verificatosi un mese fa all’esterno della Stazione Ferroviaria di Napoli Centrale. In quella occasione, l’indagato, a bordo di un motociclo ha avvicinato la vittima -una donna- , cogliendola di sorpresa e strappandole il cellulare dalle mani.

La donna ha fornito una descrizione dettagliata sia dell’autore del furto che del motociclo. La stessa infatti aveva visto distintamente il malfattore in viso perché non indossava la mascherina e ne descriveva dettagliatamente corporatura, tratti somatici, abiti e casco. Già conosciuto alle forze dell’ordine per i suoi precedenti e riconosciuto in foto dalla vittima. L’indagato è cosi individuato dagli agenti della Polfer e fotografato il giorno dopo lo scippo con indosso gli stessi abiti e lo stesso casco.

Il quadro probatorio ha così permesso al Gip di emettere ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere. Eseguita ieri traendo in arresto l’indagato che è associato presso il Carcere di Poggioreale.