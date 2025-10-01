Scontri tra ultras di Napoli e Sporting, fermati 6 tifosi azzurri: ferito un portoghese

PUBBLICITÀ

Mancano ancora diverse ore al fischio d’inizio di Napoli–Sporting, ma in città l’atmosfera è già pesante. Dalle zone di Via Depetris a Piazza Municipio, si sono registrati i primi contatti tra le due tifoserie.

Le forze dell’ordine sono dovute intervenire rapidamente per riportare la calma, dopo che alcuni gruppi di ultras sono entrati in contatto in pieno centro, tra turisti, residenti e passanti. Attimi di tensione si sono vissuti sotto gli occhi di molte persone, alcune delle quali visibilmente spaventate dalla situazione improvvisa.

Il tutto si è verificato in un contesto affollato, con la città piena di visitatori e cittadini ignari, colti di sorpresa dalla violenza. Le autorità stanno monitorando la situazione per evitare nuove escalation nelle ore che precedono la partita.

Fermati sei tifosi azzurri: ferito un portoghese

Sei tifosi napoletani sono stati fermati dalla polizia. Risulta anche un supporter portoghese ferito, anche se in modo non grave, che in questo momento è al Cto in codice giallo. Tifoseria Sporting gemellata con la Fiorentina, storica rivale del Napoli La presenza dei tifosi dello Sporting Lisbona a Napoli per il match europeo assume un valore simbolico particolare, considerato il noto gemellaggio tra la tifoseria portoghese e quella della Fiorentina. Il legame tra i gruppi ultras — in particolare tra la Torcida Verde dello Sporting e alcune frange del tifo organizzato viola — è attivo da anni, con scambi di presenze in trasferta, striscioni condivisi e rapporti consolidati fuori dagli stadi. Questo dettaglio non è irrilevante nel contesto napoletano: tra i tifosi del Napoli e quelli della Fiorentina esiste infatti una storica rivalità, alimentata da vecchie polemiche di campo, episodi di tensione sugli spalti e un’ostilità reciproca mai del tutto sopita. La combinazione di questi fattori ha contribuito a rendere l’atmosfera in città ancora più tesa, nelle ore che precedono la partita.