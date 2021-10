Una nuova scossa di terremoto ha fatto tremare i Campi Flegrei, zona vulcanica e sismica posta al confine tra la zona ovest di Napoli e Pozzuoli. Tanti i residenti hanno avvertito l’evento sismico, soprattutto, nel comune flegreo dove hanno avvertito un boato insieme alla scossa.

L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha reso noti i dati precisi sull’evento sismico: la scossa è stata registrata esattamente alle 15.26 del 29 ottobre. Si è tratta di un terremoto di bassa intensità dalla magnitudo di 1.1 gradi della scala Richter.

I DATI DELL’INGV

Un terremoto di magnitudo Md 1.1 è avvenuto nella zona: Campi Flegrei, il

29-10-2021 13:26:47 (UTC) 2 ore, 26 minuti fa

29-10-2021 15:26:47 (UTC +02:00) ora italiana

con coordinate geografiche (lat, lon) 40.826, 14.138 ad una profondità di 2 km.

Il terremoto è stato localizzato da: Sala Operativa INGV-OV (Napoli).

Numerosi i commenti degli utenti sul social network Facebook dopo lo sciame sismico: “Questa è la terza…via Solfatara sentita !!!”, “Si balla, una proprio adesso ,anche molto forte”, “Anche ad Agnano sentita”. Anche a contrada Pisciarelli!!”.

Terremoto, scossa del 4.3 nel Pesarese

Una scossa di terremoto di magnitudo di magnitudo 4.3 alle 12.53, a 38 km di profondità, si è registrata con epicentro in provincia di Pesaro Urbino a 3 km a nord di Montefelcino. La forte scossa è stata percepita in tutto il Pesarese e anche in provincia di Ancona. Molte le chiamate ai vigili del fuoco di persone che si sono intimorite per la scossa e che l’hanno segnalata. Al momento non risultano invece segnalazioni di danni o di persone ferite.

Dopo la scossa sismica di oggi di magnitudo 4.3 nel Pesarese, Trenitalia informa che “in attesa della ripresa della circolazione i treni sono fermi nelle stazioni e i servizi di bordo sono tutti funzionanti”. In particolare, la circolazione ferroviaria è stata sospesa tra Rimini e Ancona, tra Falconara Marittima e Fabriano e tra Civitanova e Fabriano. I treni fermi sono: FR 9805 e FB 8816 nella stazione di Fano, FB 8818 a Loreto, due merci a Cattolica, un regionale, il 3819, a Montemarciano; il 3911 a Pesaro, il 23849 a Macerata. “La Protezione Civile è stata informata sia centralmente che territorialmente: l’assistenza viaggiatori di Trenitalia si sta recando nelle stazioni di Rimini, Ancona, Bologna C.le, Pescara e Foggia. Il personale di Protezione Aziendale attivato per l’eventuale supporto. Personale Fs – comunica ancora l’azienda – attivato anche a Fano per dare assistenza a 825 viaggiatori presenti sui treni 8805 e 8816”.