Venerdì nero sull'autostrada Milano-Napoli, 2 incidenti in poche ore

E’ stato un venerdì nero per gli automobilisti che stanno percorrendo l’autostrada Milano-Napoli. Dopo l’incidente che ha coinvolto, stamattina, due vetture tra Caianello e Capua in direzione Napoli, un altro sinistro si è verificato poco dopo le 16,30 al km 729.2 dell’A1 sempre in direzione Napoli. Lo schianto ha provocato rallentamenti, infatti, si registra una coda di 1 chilometro tra Capua e Caserta Nord.

L’ALTRO TAMPONAMENTO IN AUTOSTRADA

Un tamponamento a catena si è verificato nella tarda mattinata anche sull’autostrada A30 Caserta-Salerno. Nel sinistro, fa sapere attraverso la nota Autostrade per l’Italia, sono rimasti coinvolti 10 veicoli leggeri ed un mezzo pesante. Al momento non è ancora noto se nell’impatto si siano registrati feriti.

L’incidente si è verificato nel tratto compreso tra gli svincoli di Castel San Giorgio e Nocera-Pagani in direzione Caserta, all’altezza del chilometro 43,7 in corrispondenza di un doppio senso di circolazione per un cantiere in deviazione di carreggiata. La viabilità è stata ripristinata alle 14.30 ma si registrano 5 chilometri di coda in direzione Casera e 2 in direzione Salerno.