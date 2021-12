La terra torna a tremare a Pozzuoli, nuova scossa all’alba

Torna a tremare la terra a Pozzuoli e nell’area flegrea. Questa notte, intorno alle 4,52, una nuova scossa è stata avvertita dai sismografi. La scossa si magnitudo 1,8 della scala Richter.

La scossa di Natale a Pozzuoli: l’articolo precedente

Scossa di terremoto (magnitudo 1.7) questa mattina nella zona dei Campi Flegrei. Il fenomeno sismico si è registrato alle 12.15 ed è stato avvertito a Pozzuoli e nei quartieri di Napoli ovest. Coordinate geografiche (lat, lon) 40.828, 14.14 ad una profondità di 1 km. Il terremoto è stato localizzato dalla Sala Operativa INGV-OV (Napoli). Nessun danno a persone o cose è segnalato.

Segnalazioni dei residenti, come si legge su fanpage.it, che hanno avvertito il sisma da varie zone comprese nella caldera dei Campi Flegrei, dunque al confine con Agnano e fino al territorio puteolano: via contrada Pisciarelli; zona Solfatara, via Vecchia San Gennaro, via Antiniana, via Vecchia Vigna.