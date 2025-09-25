PUBBLICITÀ
Piantagione di marijuana scovata ad Acerra, contadino finisce nei guai

La foto delle piante sequestrate
Una serra artigianale nascosta tra la vegetazione e coltivata con 70 piante di marijuana, alte in media due metri. Questo è stato scoperto, nella tarda mattinata del 25 settembre 2025 i Carabinieri della Stazione di Cancello al termine di una mirata attività investigativa condotta ad Acerra.

A finire nei guai è stato un 47enne del napoletano, già noto alle forze dell’ordine. L’uomo è stato sorpreso dai militari mentre si trovava all’interno di un terreno in località Pezzalonga di Acerra, dove era stata realizzata la coltivazione. Il blitz è scattato a seguito di un prolungato servizio di osservazione, controllo e pedinamento, che ha permesso ai Carabinieri di individuare il sito nascosto nella macchia verde e monitorarne gli accessi.

Sequestrate 70 piante di marijuana ad Acerra

Una volta effettuato l’accesso al fondo agricolo, i militari hanno rinvenuto e sequestrato 70 piante di marijuana, oltre a una roncola utilizzata per la cura della coltivazione e allo smartphone in uso al 47enne.

Tutto il materiale rinvenuto è stato posto sotto sequestro. L’Autorità Giudiziaria, informata dai Carabinieri, ha disposto la denuncia in stato di libertà del coltivatore che dovrà rispondere di produzione, coltivazione e detenzione illecita di droga. Le piante, che se immesse sul mercato avrebbero potuto fruttare decine di migliaia di euro, sono state estirpate e custodite in attesa delle successive disposizioni.

