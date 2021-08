Potrebbero mancare all’appello molti docenti, il 1° settembre, alla riapertura dell’anno scolastico. Chi non è in regola con il green pass sarà sospeso dal servizio e resterà senza stipendio e così molti stanno provando a mettersi in aspettativa o a chiedere congedi. Il problema riguarda coloro che non hanno ancora il green pass e che non faranno in tempo ad averlo per il 1° settembre perché si sono mossi in ritardo, o perché ancora sono indecisi se vaccinarsi o no, oppure perché il certificato ancora non gli è arrivato. Lo riporta Il Mattino.

Forse riguarda meno i “no vax” militanti che si preparano a dare battaglia tra ricorsi e proteste. Ma se il problema va avanti oltre le due settimane, gli istituti dovranno trovare i supplenti per sostituire chi non sarà in classe e serviranno precari che abbiano, anche loro, il certificato verde valido. Le classi torneranno in presenza dal 13 settembre: dal primo del mese però partono i collegi dei docenti e, nelle scuole superiori, anche i corsi e gli esami di recupero. La speranza è che la maggior parte dei ritardatari possa recuperare il certificato verde nei primi giorni di settembre