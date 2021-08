Tragedia ieri pomeriggio a Castel Volturno. Un uomo di 66 anni di Scampia è morto annegato in località Fontana Bleu al confine di Ischitella. Si chiamava Antonio Liguori ed era andato con la moglie al mare. L’uomo nel pomeriggio di ieri non ha resistito al caldo e nonostante il mare fosse molto agitato, si è tuffato. In breve tempo è stato sopraffatto dalle onde ed è annegato. A nulla sono valsi i tentativi per salvarlo.

