Scuolabus abusivi e "taroccati", autisti nei guai a Napoli

Nicola Avolio
Nicola Avolio
Scuolabus abusivi e "taroccati", autisti nei guai a Napoli
La Polizia Locale ha effettuato un’operazione straordinaria di controllo dei veicoli adibiti al trasporto scolastico, finalizzata a tutelare la sicurezza degli utenti e gli operatori che esercitano correttamente l’attività.

L’intervento ha visto impegnati gli agenti del nucleo di Polizia Turistica e si è concentrato nella zona di corso Malta e strade limitrofe.

Scuolabus abusivi e “taroccati”, autisti nei guai a Napoli

Le verifiche hanno consentito di accertare l’esercizio abusivo dell’attività di trasporto da parte di alcuni conducenti e hanno fatto emergere irregolarità che mettono a rischio la sicurezza dei passeggeri, come modifiche strutturali ai veicoli finalizzate ad aumentare la capienza dei posti a sedere.

È stato rilevato, inoltre, che alcuni mezzi impiegati nell’attività illecita erano stati alterati per presentare caratteristiche estetiche simili a quelle dei veicoli regolarmente autorizzati.
Dieci i veicoli controllati e 12 i verbali per infrazioni al Codice della Strada emessi, di cui: 3 perché era stato adibito a noleggio con conducente un veicolo non destinato a tale uso; 3 per trasporto di persone in sovrannumero; 2 perché era stato abusivamente modificato il veicolo; uno per omessa revisione; uno per mancanza dei documenti di circolazione al seguito; uno per omesso uso delle cinture di sicurezza; uno per dispositivi di sicurezza non funzionanti.

Per due dei veicoli controllati è scattato anche il sequestro finalizzato alla confisca. Infine, sono state sospese 3 patenti di guida e ritirate 3 carte di circolazione.

Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

