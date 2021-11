Allerta Meteo, a Napoli le scuole restano aperte: chiudono in altri Comuni della provincia

In queste ore tanti sindaci hanno deciso di chiudere le scuole in provincia di Napoli, dopo l’allerta meteo di colore arancione emanata dalla Protezione Civile della Regione Campania. Il sindaco Vincenzo Figliolia dispone per sabato 27 novembre, la chiusura in via precauzionale delle scuole di ogni ordine e grado, pubbliche o private. Resteranno chiusi anche il cimitero comunale, la pista ciclabile di Monterusciello e i parchi pubblici cittadini a Pozzuoli.

LE PREVISIONE PER L’ALLERTA METEO, SCUOLE CHIUSE

Secondo le previsioni, dalle 18 di oggi fino alle 18 di domani, ci saranno fenomeni meteorologici avversi per precipitazioni da sparse a diffuse. Anche a carattere di rovescio e temporale, localmente di moderata o forte intensità. Previsti anche venti forti con raffiche nei temporali. Raccomandato a tutti i cittadini di evitare gli spostamenti non necessari. Prestare anche la massima attenzione in prossimità di alberi, pali della luce, segnaletica o impalcature, cornicioni. Consigliato di assicurare stabilmente o rimuovere da finestre e balconi elementi mobili quali piante, coperture. Cosi come strutture provvisorie o qualsiasi oggetto che possa essere trasportato via dal vento.

“Disposta per il 27 novembre 2021 la chiusura di scuole di ogni ordine e grado, civico Cimitero, parchi pubblici“, annuncia il sindaco di Portici, Enzo Cuomo. Stessa decisione sarà in vigore anche nei Comuni Nocera Inferiore, Angri, Casoria, Scafati e Monte di Procida, Somma Vesuviana, Sant’Antimo, Ercolano.

A Napoli scuole aperte ma parchi chiusi. “Si invita la cittadinanza a prestare la massima attenzione nei siti già segnalati per il rischio idrogeologico (versanti e pendii per possibili frane e smottamenti) e idraulico (sottopassi e aree di collettori fognari per possibili allagamenti). l sottopassi ed i siti cittadini oggetto di attenzione, eventualmente interdetti in caso di forte pioggia, sono i seguenti: 1. Sottopasso di Via Claudio/Stadio San Paolo (lato sx) (Fuorigrotta) 2. Sottopassi di Viale dei Ciliegi (Chiaiano) 3. Sottopasso di via Vicinale Cupa San Severino/Via Antonio de Ferraris (Poggioreale) 4. Sottopasso di Via Comunale San Severino/Via Fasano (Poggioreale) 5. Sottopasso di Via Enrico Russo (Barra) 6. Sottopasso di Via Mastellone (Barra) 7. Sottopassi del Centro Direzionale di Napoli (Poggioreale) 8. Arena S.Antonio altezza Via Ben Hur (Soccavo)”.