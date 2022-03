Infastidisce i passanti e li spaventa con un bastone, 57enne arrestato a Secondigliano

Stanotte gli agenti del commissariato Secondigliano, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della centrale operativa sono intervenuti in largo Berlinguer dove hanno notato un uomo che, in evidente stato di agitazione e armato di un bastone lunga circa un metro, stava infastidendo alcuni passanti.

Gli operatori lo hanno raggiunto e bloccato con il supporto di personale sanitario. L’uomo, un 57enne napoletano con precedenti di polizia, è stato denunciato per porto di armi od oggetti atti ad offendere.

Le altre notizie | Spaccio di droga a Scampia, arrestato il fratello di ‘Danielino’ di Gomorra

Non sembrano finire le grane con la giustizia per la famiglia Sacchettino. Dopo gli arresti di Vincenzo, noto per aver interpretato il ruolo di ‘Danielino’ in Gomorra, è toccato ad un altro suo familiare finire in manette. Arresto che si è formalizzato nel lotto T/A: qui i carabinieri del Nucleo Operativo di Napoli Stella hanno notato un via vai di auto e pedoni.

Appostati a distanza, i militari hanno accertato che le sentinelle fossero in coppia, attente ad assicurarsi che le forze dell’ordine non arrivassero all’improvviso. Il terzo, invece, recuperava da una cavità di un muro le dosi richieste dai clienti, le consegnava e intascava il denaro. Nonostante la doppia guardia i carabinieri hanno raggiunto il terzetto, bloccando tutti prima che potessero fuggire. In manette Giovanni Guarracino, 54enne del posto già noto alle forze dell’ordine, addetto alla vendita dello stupefacente. Con lui Simone Sacchettino, fratello di Vincenzo, e un 26enne incensurato di origini singalesi. Nelle tasche del 54enne 3 dosi di crack e 297 euro. Nel nascondiglio 19 dosi di cocaina, 4 di crack, 16 di kobret e 47 di eroina: uno vero e proprio stock per assecondare la domanda della clientela. Gli arrestati finiti ai domiciliari, in attesa di giudizio.