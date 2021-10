Secondigliano, cassonetto dei rifiuto occupa il posto per disabili: la foto

Alcuni residenti di Secondigliano hanno segnalato al Consigliere Regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli che, in via Giuseppe Spano, lo stallo per il parcheggio auto è occupato da un cassonetto dei rifiuti.

“Abbiamo inviato una nota ad Asia e alla Polizia Municipale per segnalare la questione. Poi, per richiedere la ricollocazione del cassonetto e verificare chi lo abbia spostato eventualmente dalla posizione originaria. Non vorremmo che qualcuno utilizzasse il contenitore dei rifiuti per appropriarsi e conservare il posto auto che dovrebbe spettare ad un disabile. Ma non ci stupiremmo se così fosse dato il poco rispetto che c’è nei confronti delle persone diversamente abili. E anche del fenomeno dei posti auto conservati attraverso l’utilizzo di oggetti vari che già da tempo denunciamo.”. Così conclude il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli.