di Alfonso d’Arco

Tragedia nel cuore di Secondigliano. Una donna, per motivi tutti da accertare, si sarebbe tolta la vita lanciandosi nel vuoto nella zona dei ‘Due Pini’, nei pressi del centro storico del quartiere. La tragedia si è consumata in via Aruta dove la donna, residente in una delle palazzine della zona, si sarebbe lanciata dal quarto piano della sua abitazione. Sul posto ambulanza e volante del locale commissariato. I soccorsi purtroppo si sono rivelati inutili, la donna è morta sul colpo.