Lutto a Secondigliano. E’ venuto a mancare all’affetto dei suoi cari e degli amici Nando, storico seppellitore del cimitero locale. La notizia è stata riportata dalla pagina ‘Una voce per Secondigliano’. Tanta commozione sui social per Nando, molto conosciuto nell’area nord. Da questa mattina tanti i messaggi dedicati all’uomo.

L’articolo precedente: la morte di Carmine Barrese

E’ Carmine Barrese la vittima del terribile incidente avvenuto ieri pomeriggio sull’Asse mediano. Secondo la prima ricostruzione due automobili si sono scontrate nel tratto compreso tra Afragola e Frattamaggiore, in direzione Lago Patria. Secondo la prima ricostruzione l’uomo, 51enne di Secondigliano, sarebbe stato travolto mortalmente non appena sceso dalla sua auto in panne. A nulla sono valsi i tentativi di fargli salva la vita dei sanitari del 118, intervenuti tempestivamente sul posto. Per Carmine, molto conosciuto nel quartiere, non ci sarebbe stato nulla da fare. Lo riporta Cronache di Napoli.