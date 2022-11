In tv subito dopo la morte della mamma, bufera su Selvaggia Lucarelli: “Ognuno elabora il lutto come desidera”

Commenti al vetriolo e pioggia di critiche nei confronti di Selvaggia Lucarelli. La giornalista, nonché membro della giuria di “Ballando con le stelle”, è stata “incolpata” di aver preso parte all’ultima puntata del programma di Rai Uno condotto da Milly Carlucci nonostante la morte della madre, avvenuta poche ore prima.

SELVAGGIA LUCARELLI CRITICATA SUI SOCIAL, LO SFOGO AL CORRIERE DELLA SERA

La Lucarelli si è così sfogata in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, soffermandosi sul tema delle persone che, avendo familiari colpiti dalla sindrome di Alzheimer, sono in qualche modo preparati. “Non si è mai davvero preparati a perdere qualcuno, ma il momento in cui svanisce l’essenza della persona per quello che è stata, per come tu te la ricordi, è un altro – sottolinea la giornalista – Di mia madre era ormai rimasto il corpo, qualche sorriso, qualche sguardo in cui ci sembrava di scorgere un ricordo, un bagliore. Il vero addio è stato quando l’ho guardata negli occhi e ho capito che non mi riconosceva più. Ed è stato più doloroso dell’addio al corpo”.

“OGNUNO ELABORA IL LUTTO COME DESIDERA”

Il punto chiave è quello dell’elaborazione del lutto. La Lucarelli infatti sostiene che “si dà per scontato che la morte di un genitore debba voler dire sofferenza, dolore, che ci si debba chiudere in casa. Io rifiuto questi cliché sulla sofferenza dovuta. Bisogna dire a chiare lettere che ci si può sentire sollevati, anche se non è il mio caso. Non c’è nulla di dovuto, ognuno elabora il lutto come desidera”.