PUBBLICITÀ

Era stata trasformata in una vera e propria discarica a cielo aperto l’area di trasferenza del Comune di Cimitile, nella provincia di Napoli.

E così i carabinieri del Nucleo Operativo Ecologico (NOE) di Napoli e quelli della compagnia di Nola hanno posto sotto sequestro l’intera area, denunciando l’amministratrice della società che si occupa della gestione dell’area di trasferenza.

PUBBLICITÀ

Sequestrata area di trasferenza comunale nel Nolano, era diventata una discarica abusiva

Le aree di trasferenza sono quei luoghi adibiti al temporaneo stoccaggio dei rifiuti, prima che questi vengano trasferiti negli impianti idonei al loro smaltimento. Le indagini dei carabinieri, partite in seguito alla denuncia dell’assessore all’Ambiente del Comune di Cimitile, che aveva notato uno sversamento illecito di rifiuti, si sono concentrate su un autoparco sito in via San Donato, utilizzato come area di trasferenza dei rifiuti solidi urbani (rsu) raccolti per le strade cittadine. E invece, una parte dell’autoparco, che doveva essere utilizzato solo come parcheggio dei mezzi della raccolta rifiuti, era diventata una discarica abusiva, nella quale i militari dell’Arma hanno documentato, almeno a partire dal febbraio 2025, numerosi episodi di abbandono illecito di rifiuti, sia non pericolosi che pericolosi.

Al termine dell’attività investigativa, pertanto, l’amministratrice unica dell’azienda oggetto di indagini è stata denunciata per l’illecita attività di gestione rifiuti pericolosi e non pericolosi, mentre i carabinieri hanno proceduto, oltre al sequestra dell’area di trasferenza, anche degli automezzi presenti sul posto e dei cumuli di rifiuti che erano stati illecitamente abbandonati e che costituivano un serio pericolo di grave inquinamento del suolo.