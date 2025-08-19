Sequestrato un carico di latticini ad Afragola, furgone bloccato sull’A1

PUBBLICITÀ

La Polizia di Stato di Napoli, unitamente a personale dell’ASL Napoli 2, ha proceduto allo smaltimento di derrate alimentari trasportate su un autocarro che non rispettava i requisiti igienico-sanitari previsti per il trasporto di prodotti destinati al consumo umano.

In particolare, gli agenti della Sottosezione Polizia Stradale di Napoli Nord, durante i controlli straordinari disposti in occasione dell’esodo estivo, hanno fermato un furgone isotermico lungo l’autostrada A1, nel comune di Afragola.

Durante il controllo, il conducente ha dichiarato di trasportare formaggi di vario genere. Da una prima ispezione del vano di carico, gli agenti hanno rilevato una temperatura superiore ai limiti consentiti per il trasporto di prodotti caseari.

Proseguendo con le verifiche, gli operatori hanno rinvenuto alcuni cartoni nascosti: parte nel vano porta merce e parte nell’alloggiamento degli attrezzi di emergenza. Al loro interno vi erano larve di mosca destinate alla pesca sportiva, anch’esse trasportate in modo non conforme.

Oltre a contestare il trasporto irregolare, gli agenti hanno richiesto l’intervento del personale dell’ASL, che ha accertato l’inidoneità del carico. Sono state quindi contestate diverse violazioni alle normative sanitarie sul trasporto alimentare, per un importo complessivo di 24.000 euro.

Infine, al conducente è stato imposto di procedere allo smaltimento dell’intero carico.