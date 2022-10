Fidanzati sorpresi a fare sesso in strada, il video diventa subito virale

Due ragazzi sono stati sorpresi a fare sesso nel centro storico a Pavia. I fidanzati sono stati immortalati in un video che sarebbe stato registrato tra le 2:15 e le 2:45 tra mercoledì e giovedì. Inoltre le immagini sono state pubblicate anche su Youtube. Dunque in via XX Settembre sono arrivati gli agenti della Questura e della Polizia locale che hanno identificato i responsabili, entrambi erano stati ripresi anche poco prima in Piazza della Vittoria a ballare sotto i portici.

Sul caso è intervenuto anche l’assessore alla sicurezza del Comune, Pietro Trivi: “Ho preso visione del video che circola su diverse chat e che riprende due persone in atteggiamento indecente e contrario alla pubblica decenza — dice l’assessore al Corriere della Sera —. Mi sono immediatamente attivato e, nel giro di poco tempo, grazie anche all’ausilio degli steward presenti in piazza all’ora del fatto, siamo riusciti a risalire alle generalità degli autori che sono stati quindi individuati ed identificati“.

Per i due potrebbero scattare provvedimenti anche di carattere penale: “Stiamo visionando le immagini delle telecamere e all’esito dell’esame consegneremo i video alla polizia, che ce ne ha già fatto richiesta, al fine di valutare la procedibilità penale nei confronti degli autori del fatto“. La multa per atti osceni in luogo pubblico prevede una sanzione tra i 5mila a 30mila euro.

IL VIDEO PUBBLICATO DA Milano Pavia TV On Demand