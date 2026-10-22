Si attenua la protesta dei tir in Campania: tornano i prodotti freschi nei supermercati, ma resta l’emergenza carburanti

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La protesta degli autotrasportatori in Campania comincia ad attenuarsi, anche se la situazione resta differenziata a seconda delle zone. Dopo giorni di blocchi e rallentamenti, diverse arterie autostradali sono tornate libere e nei supermercati iniziano a ricomparire, seppur gradualmente, i prodotti freschi che non erano stati consegnati durante la mobilitazione.

Resta invece particolarmente critica la situazione sul fronte dei carburanti. A Napoli, il presidio all’esterno degli impianti di raffinazione di via Argine continua a impedire l’uscita di benzina e diesel destinati alla Campania. Nel capoluogo la situazione è ormai diventata estremamente difficile, con gli impianti di distribuzione che risultano praticamente tutti chiusi.

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Tir, rimossi diversi blocchi sulle autostrade

Sul fronte della viabilità autostradale, sono state liberate le principali arterie interessate dalle manifestazioni dei giorni scorsi. I disagi avevano riguardato in particolare l’A1 Milano-Napoli e l’A30 Caserta-Salerno, dove i mezzi pesanti avevano occupato due corsie su tre oppure procedevano a velocità ridotta, dando vita ai cosiddetti cortei dei tir lumaca.

La circolazione è tornata regolare su diversi tratti, ma persistono criticità nella viabilità interna e in prossimità di alcuni caselli autostradali. Gli autotrasportatori hanno rimosso i presidi di Caserta Sud e Caserta Nord, lungo l’A1, mentre restano attivi altri punti di protesta.

Tra le aree interessate figurano Caianello, sull’A1, Pontecagnano, lungo la Salerno-Reggio Calabria, e i caselli di Mercato San Severino, Nola, Nocera Inferiore e Palma Campania, sull’A30 Caserta-Salerno. La mobilitazione prosegue anche nell’area casertana dell’interporto di Maddaloni-Marcianise.

Supermercati, ripartono le consegne dei prodotti freschi

Segnali di miglioramento arrivano anche dalla distribuzione alimentare. Sono stati rimossi i blocchi nell’area industriale di Teverola-Carinaro, nel Casertano, dove si trovano piattaforme logistiche e magazzini di diverse aziende della grande distribuzione organizzata.

Con la ripresa delle attività in quest’area, alcune importanti catene di supermercati, tra cui Eurospin, MD e Familia, hanno ricominciato a ricevere le consegne della merce, in particolare dei prodotti freschi.

Il ritorno dei rifornimenti sugli scaffali sarà comunque graduale, dopo i ritardi accumulati durante i giorni di protesta. La rimozione di alcuni presidi rappresenta un primo passo verso il ripristino della normale distribuzione delle merci in Campania.

Carburanti, Napoli resta in difficoltà

Se per la circolazione e per le forniture alimentari si intravedono segnali di ripresa, il nodo dei carburanti resta irrisolto. Il blocco in via Argine continua a impedire la partenza delle autocisterne dagli impianti di raffinazione, ostacolando la distribuzione di benzina e diesel verso le stazioni di servizio della regione.

A Napoli la situazione è particolarmente grave, con gli automobilisti che continuano a fare i conti con la chiusura degli impianti. L’attenuazione della protesta sulle strade, dunque, non coincide ancora con il ritorno alla normalità per i rifornimenti.

Le prossime ore saranno decisive per capire se la rimozione degli altri presidi consentirà di sbloccare anche la distribuzione dei carburanti e di superare le difficoltà che stanno interessando cittadini, lavoratori e imprese campane.