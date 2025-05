Si fingeva un poliziotto per truffare, condanna minima per un 29enne di Napoli

PUBBLICITÀ

Era accusato di aver messo in piedi un’articolata attività di truffa ai danni di ignari pensionati. Insieme ad alcuni complici fingendosi agenti della polizia postale convincevano i malcapitati a fornirgli i propri codici di accesso per sventare ipotetiche truffe a loro carico da parte di operatori dello sportello delle poste infedeli.

In questo modo riuscivano a svuotare i loro conti. Ben 84 le ipotesi accusatorie per Antonio Zito, 29enne di Soccavo imparentato con gli Scognamillo, accusato di aver dilapidato decine e decine di conti di pensionati liguri. È invece al termine del processo di primo grado Zito è stato condannato per soli due episodi sugli 84 complessivi venendo condannato a solo un anno di reclusione. Un risultato lusinghiero frutto della strategia difensiva messa in campo dai suoi legali, gli avvocati Giuseppe Perfetto e Antonio Girfoglio che hanno così demolito le accuse per il loro assistito.

