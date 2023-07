Torna balneabile il mare in via Partenope, l’annuncio dal Comune

PUBBLICITÀ

Tornerà a breve balneabile il mare in via Partenope così come è stato stabilito dai risultati delle ultime analisi condotte dall’Arpa Campania. Infatti gli esami sono stati effettuati domenica sono positivi e conformi ai parametri di legge, pur registrando un inquinamento al di sotto dei limiti. Sono in fase di formalizzazione e trasmissione al Comune di Napoli che appena li avrà ufficialmente potrà revocare il divieto di balneazione nel tratto di lungomare che va da piazza Vittoria a Castel dell’Ovo.

Notizia confermata anche l’assessore alle Infrastrutture, mobilità e protezione civile del Edoardo Cosenza. I test ripetuti domenica su via Partenope e Marechiaro, spiega Cosenza, “Mi risulta che abbiano avuto esito positivo per la balneazione. Siamo in attesa della comunicazione ufficiale e revocheremo la non balneabilità su via Partenope e lo sconsiglio, perché lì non c’era un divieto, a Marechiaro”.

CONTROLLI BALNEABILITA’ DEL MARE DI NAPOLI

Inoltre Cosenza ha dichiarato che si è trattato “Di controlli saltuari andati male su zone dove non ci sono spiagge, come il tratto di via Partenope dove ci sono gli scogli. Per il mare a ridosso delle spiagge molto frequentate, come nel caso del cosiddetto lido ‘Mappatella’ alla Rotonda Diaz, non c’è stato alcun problema. Arpac ha giudicato il mare di qualità eccellente o in qualche piccolo tratto buono. Non ci sono stati problemi gravi se non due test la scorsa settimana, uno in via Partenope e uno a Marechiaro, che hanno dato esito sfavorevole alla balneazione e, secondo le procedure previste, si sono prese le conseguenze del caso. Ma mi risulta che i test ripetuti domenica abbiano dato esito positivo, quindi revocheremo la non balneabilità”.