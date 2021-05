Ancora una stesa notturna a Napoli. Questa volta ‘teatro’ della scorribanda armata via Marina dove gli agenti dell’Ufficio Prevenzione generale della Questura hanno repertato quattro bossoli calibro 7,65. Sul posto si sono recati gli uomini della Scientifica che hanno repertato i bossoli che verranno sottoposti a verifiche tecniche per accertare se siano stati esplosi da armi già utilizzate in precedenti azioni di fuoco.

