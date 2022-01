Simone Schettino strappa un sorriso dopo la terza dose: “Che Dio ce la mandi buona”

Nel pieno della quarta ondata covid tanti comici napoletani stanno cercando di alleggerire questo periodo di forte preoccupazione ricorrendo alla forza dell’ironia. Ecco che Simone Schettino ha salutato i fan con un video in cui annuncia di aver fatto la terza dose: “Mi sono tolto il pensiero e moì sto ‘ngriaza e Dio per almeno 5 mesi. Più o meno, diciamo, speramm. All’inizio dissero che con un pieno di vaccino stavi in grazia di Dio per 12 mesi e potevi camminare quanto volevi. Poi hanno detto 7-8 mesi va. Ultimamente hanno detto, se uno ha il piede pesante, massimo 5 mesi. Niente di meno sta mio zio che ha 112 Abarth del ’78, con carburatore doppio corpo e marmitta, che consuma più poco. Che Dio ce la mandi buona“.

IL VIDEO IRONICO DI SIMONE SCHETTINO

PAOLANTONI SFOTTE I NO-VAX

Francesco Paolantoni è tornato a pubblicare un video sulla sua pagina Facebook dopo una lunga assenza dai social. Ieri l’attore napoletano è tornato con nuovo filmato nel quale spiega: “E’ scaduta la lunga punizione che mi ha dato Facebook dietro simpatica segnalazione di eleganti no-vax per molesti e bullismo. E so’ bullo e molesto, e non o sapevo ma so’ nu bell’ bullo però. Non fate gli spiritosi: lo voglio dire a tutti quanti. Non si scherza con me che so’ bullo. Adesso voglio vedere che se su Instagram mi si può taggare, pure llà so fuorilegge. Non scherzate che so bullo e molesto… e jamm’ bell“. Negli ultimi anni Paolantoni è stato molto attivo sui social network pubblicando tanti video ironici.