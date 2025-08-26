PUBBLICITÀ
Sport
Sky annuncia: Elmas vicinissimo al ritorno al Napoli, oggi si chiude
Sport

Sky annuncia: Elmas vicinissimo al ritorno al Napoli, oggi si chiude

Redazione Internapoli
Di Redazione Internapoli
Secondo quanto riportato da Sky Sport, il Napoli è a un passo dal riportare in azzurro Eljif Elmas. Il centrocampista macedone, attualmente di proprietà del Lipsia, è vicino a vestire nuovamente la maglia del club partenopeo. La chiusura dell’operazione potrebbe arrivare già oggi, con la trattativa ormai in fase avanzata.

La formula al vaglio sarebbe quella del prestito con diritto di riscatto, una soluzione che consentirebbe al Napoli di riportare alla base un giocatore già noto all’ambiente e molto apprezzato dalla piazza. La valutazione del cartellino è ancora oggetto di discussione, ma i contatti tra le parti sono continui e l’intesa sembra ormai imminente.

Elmas, classe 1999, ha già vestito la maglia del Napoli per quattro stagioni, contribuendo alla vittoria della Coppa Italia e dello Scudetto. Secondo Sky, il suo ritorno sarebbe gradito sia alla dirigenza che allo staff tecnico, per la sua duttilità e conoscenza del contesto napoletano.

Restano da limare alcuni dettagli con il Lipsia, ma la sensazione – riferisce Sky – è che la fumata bianca possa arrivare entro oggi. 

