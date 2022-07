Cos’è Sky Cruise: l’aereo con hotel, cinema e negozi che non atterra mai

Una crociera tra le nuvole a bordo di un hotel volante a propulsione nucleare dotato di ogni confort. Si chiama Sky Cruise e si tratta di un enorme aereo che può ospitare fino a 5.000 persone e che comprenderebbe hotel a 5 stelle, piscine, negozi, cinema ed è pure alimentato a energia nucleare. Non esiste davvero (almeno al momento) ma è senza dubbio un’idea avanguardistica. Nato dalla penna del concept artist Tony Holmsten circa 11 anni fa, oggi prendere finalmente forma grazie ad Hashem Al-Ghaili che lo ha trasformato in animazione, mostrandoci così come sarebbe la vita al di sopra delle nuvole.

Nell’idea del suo creatore, Sky Cruise è dotato anche di un’enorme sala panoramica sulla coda. Per arrivarci occorrerebbe prendere diversi ascensori ma, una volta raggiunta la cima, si godrebbe di una vista a 360 gradi sui cieli. Come spiegato, sarebbe poi alimentato ad energia nucleare e non necessiterebbe dunque di atterrare mai per fare rifornimento. A controllarlo, secondo il progetto di Holmsten, un’intelligenza artificiale unita ad avanzati software che si occupano di controllare le varie fasi del volo.

Ovviamente, al momento si tratta di qualcosa di irrealizzabile, se non nella fantasia e animazione del suo creatore.