Ore d’ansia a Soccavo per Valentino, il 33enne è scomparso nel nulla

Soccavo in ansia per Valentino Bozzon, il 33enne è scomparso nel nulla dal 2 dicembre 2021. A lanciare l’appello è la pagina Facebook Scugnizzo Liberato: “La famiglia non lo riesce a contattare da una settimana, l’ultima volta che è stato visto indossava una tuta, aveva con sé i documenti e pochi soldi”.

L’appello per la scomparsa di Valentino Bozzon

“Attenzione questo ragazzo nelle foto è Valentino Bozzon, un giovane che conosciamo, la famiglia non lo riesce a contattare da una settimana, l’ultima volta che è stato visto indossava una tuta, aveva con sé i documenti e pochi soldi. Martedì 7 è stato avvistato dalla Polfer di Udine che l’ha invitato a salire su un regionale per tornare a Napoli. Purtroppo, la famiglia non ha ancora nessuna notizia. Ci uniamo alla diffusione del loro appello nella speranza che venga presto ritrovato. In caso di notizie o avvistamenti questi sono i riferimenti: 3452344061“.