Noa Lang vola via da Napoli, appena sei mesi dopo il suo arrivo. Prossimo capitolo, Galatasaray, dove tra l’altro giocherà insieme al centravanti del terzo Scudetto azzurro, Victor Osimhen.

“Sono in un club di livello superiore”, Lang approda al Galatasaray e già “dimentica” il Napoli

Notte speciale per l’esterno olandese, che è atterrato a Istanbul festeggiando l’inizio della sua nuova avventura al Galatasaray accolto da una folla di tifosi euforici, che gli hanno dato il benvenuto tra cori e grande entusiasmo. Scene che hanno ricordato, appunto, l’arrivo di Osimhen.

Intercettato da Sky Sport appena atterrato, Lang non ha nascosto la propria emozione:

“Sto bene fisicamente e sono molto felice di essere qui, in un grande club. I tifosi mi hanno mandato tantissimi messaggi su Instagram e quello che mi ha colpito di più è stata la dimensione della società, di livello superiore”.

Lang, arrivato al club partenopeo la scorsa estate, lascia quindi il Napoli con la formula del prestito oneroso da 2 milioni di euro, con diritto di riscatto fissato a 30 milioni. Una scelta maturata dopo una stagione altalenante, segnata da un feeling mai realmente sbocciato con Antonio Conte. In maglia azzurra, l’ex PSV ha collezionato 27 presenze complessive tra Serie A, Coppa Italia, Champions League e Supercoppa Italiana, realizzando un solo gol.

Il “siparietto” con Mertens

E ci sarebbe stato già un simpatico “dietro le quinte” tra l’ormai ex esterno olandese del Napoli e Dries Mertens. Kaya Temel, giornalista turco di A Spor, svela un retroscena molto curioso: “Esclusiva: Noa Lang ha parlato al telefono con Dries Mertens. Lang ha chiesto a Mertens un consiglio su dove affittare un appartamento a Istanbul. Mertens ha suggerito il quartiere in cui viveva e ha fornito informazioni importanti sulla squadra”, ha riferito il famoso giornalista turco.