Sorpresa Contini, il giuglianese può esordire da titolare con il Cagliari

Questa volta potrebbe essere davvero quella buona, quella che sogna da quando, poco più che bambino, muoveva i primi passi in azzurro. Per Nikita Contini l’esordio da titolare con il Napoli non è mai stato così vicino.

Il portiere, originario di Giugliano, potrebbe partire dal primo minuto nella sfida di domani alle 18 contro il Cagliari, valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Contini è da poco rientrato da un fastidioso infortunio e da qualche settimana è stabilmente il numero 12, complice la frattura al secondo metatarso del piede destro riportata da Alex Meret.

L’ex Vicenza e Reggina potrebbe far rifiatare Milinković-Savić, a cui Antonio Conte sembra intenzionato a concedere un turno di riposo, anche alla luce dei numerosi impegni ravvicinati che precedono le festività natalizie.

Il condizionale è d’obbligo, ma i segnali che filtrano da Castel Volturno vanno in questa direzione. Contro il Cagliari potrebbe esserci una mini-rivoluzione che coinvolgerebbe proprio Contini, fermo finora a soli sedici minuti complessivi con il club che ne detiene il cartellino fin dal settore giovanile.

L’unica presenza risale al 29 dicembre 2023, quando entrò a un quarto d’ora dalla fine della sfida del Maradona contro il Monza, sostituendo Meret, che poco prima aveva parato un rigore a Mateo Pessina, blindando lo 0-0 con cui si concluse il match.

Nikita Contini, dai tanti prestiti all’esordio in azzurro

Fino a quel momento il portiere, cresciuto nel settore giovanile della società campione d’Italia, non era mai riuscito a debuttare ufficialmente con il Napoli. Per lui tanti prestiti e buone prestazioni in Serie B, prima del consueto ritorno estivo alla base. Nell’anno successivo al terzo scudetto sarebbe dovuta essere la solita “toccata e fuga” e invece Contini ha accettato di buon grado il ruolo di terzo portiere, restando anche nella stagione seguente e vestendo con orgoglio il tricolore sul petto.

Una scelta non solo tecnica ma anche “tattica”: essendo cresciuto nel vivaio partenopeo, infatti, non pesava numericamente nelle liste UEFA per la Champions League.

Può essere il primo giuglianese titolare in azzurro

Contini ha doppia nazionalità — madre ucraina e padre giuglianese — e proprio alla città del padre è profondamente legato: è lì che ha mosso i primi passi nel calcio, prima di approdare al Napoli.

Qualora fosse scelto da Antonio Conte, Contini diventerebbe il primo giuglianese a scendere in campo da titolare con la maglia del Napoli. Tralasciando Giuseppe Taglialatela, che ha sempre ricordato di sentirsi ischitano nonostante le origini, l’unico giuglianese ad aver indossato la maglia azzurra prima di lui era stato Raffaele Pianese, che però collezionò soltanto quattro spezzoni nelle due stagioni precedenti al fallimento.

Per Nikita Contini non sarebbe un semplice debutto, ma un evento destinato a entrare nella storia del club: diventare il primo giuglianese a scendere in campo da titolare con la maglia del Napoli. Un traguardo che supera il calcio giocato e diventa identità, appartenenza, orgoglio di un’intera città che domani potrebbe finalmente vedere un suo figlio difendere i pali della squadra del cuore.