PUBBLICITÀ
HomeCronacaSorpreso con un cavallo in spiaggia a Castellammare, 50enne nei guai
CronacaCronaca locale

Sorpreso con un cavallo in spiaggia a Castellammare, 50enne nei guai

Redazione Internapoli
Di Redazione Internapoli
Ultima modifica:
cavallo spiaggia castellammare
PUBBLICITÀ

Proseguono i controlli sul territorio disposti dal Comune di Castellammare di Stabia per rafforzare la sicurezza stradale e il rispetto delle regole negli spazi pubblici. Nella serata di ieri una task force della Polizia Municipale, guidata dal comandante Francesco Del Gaudio e coordinata dal tenente Maria Vanacore, ha effettuato un’intensa attività di verifica lungo le principali strade cittadine.

Particolare attenzione è stata riservata alle infrazioni più pericolose alla guida. Due automobilisti sono stati sanzionati per l’uso del cellulare al volante, violazione che comporta anche la sospensione della patente, mentre altri due verbali sono stati elevati per il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza.

PUBBLICITÀ

Durante i controlli gli agenti hanno inoltre intercettato un veicolo privo di copertura assicurativa, con conseguente sequestro amministrativo del mezzo. Nove sanzioni sono state invece contestate per omessa revisione dei veicoli, mentre tre automobilisti sono stati multati per la mancanza momentanea dei documenti di circolazione.

Sul fronte della viabilità urbana sono stati elevati complessivamente 35 verbali per divieto di sosta, a testimonianza di una situazione ancora critica in diverse zone della città.

Cavallo sulla spiaggia: scatta la sanzione

L’attività della Polizia Municipale non si è limitata al controllo del traffico. Nella mattinata di ieri gli agenti sono intervenuti anche sull’arenile comunale dove hanno sorpreso un cittadino stabiese di 50 anni mentre conduceva un cavallo sulla spiaggia.

Il comportamento è risultato in violazione dei regolamenti comunali vigenti, motivo per cui è scattata la sanzione amministrativa.

PUBBLICITÀ
Redazione Internapoli
Redazione Internapolihttps://internapoli.it

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati