Sorpreso con un cavallo in spiaggia a Castellammare, 50enne nei guai

Proseguono i controlli sul territorio disposti dal Comune di Castellammare di Stabia per rafforzare la sicurezza stradale e il rispetto delle regole negli spazi pubblici. Nella serata di ieri una task force della Polizia Municipale, guidata dal comandante Francesco Del Gaudio e coordinata dal tenente Maria Vanacore, ha effettuato un’intensa attività di verifica lungo le principali strade cittadine.

Particolare attenzione è stata riservata alle infrazioni più pericolose alla guida. Due automobilisti sono stati sanzionati per l’uso del cellulare al volante, violazione che comporta anche la sospensione della patente, mentre altri due verbali sono stati elevati per il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza.

Durante i controlli gli agenti hanno inoltre intercettato un veicolo privo di copertura assicurativa, con conseguente sequestro amministrativo del mezzo. Nove sanzioni sono state invece contestate per omessa revisione dei veicoli, mentre tre automobilisti sono stati multati per la mancanza momentanea dei documenti di circolazione.

Sul fronte della viabilità urbana sono stati elevati complessivamente 35 verbali per divieto di sosta, a testimonianza di una situazione ancora critica in diverse zone della città.

Cavallo sulla spiaggia: scatta la sanzione

L’attività della Polizia Municipale non si è limitata al controllo del traffico. Nella mattinata di ieri gli agenti sono intervenuti anche sull’arenile comunale dove hanno sorpreso un cittadino stabiese di 50 anni mentre conduceva un cavallo sulla spiaggia.

Il comportamento è risultato in violazione dei regolamenti comunali vigenti, motivo per cui è scattata la sanzione amministrativa.