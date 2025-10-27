PUBBLICITÀ
Sostituto De Bruyne, il Napoli torna su 2 vecchi obiettivi di mercato

Il Napoli valuta nuove mosse di mercato dopo l’infortunio che terrà Kevin De Bruyne lontano dal campo per diverse settimane. Tra le ipotesi al vaglio della dirigenza azzurra ci sono due profili di alto livello: Lorenzo Pellegrini della Roma e Kobbie Mainoo del Manchester United.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, il club partenopeo sta cercando un centrocampista capace di garantire qualità e intensità nella fase di costruzione, soprattutto in attesa del recupero del belga.

Pellegrini, capitano giallorosso, rappresenta una soluzione di esperienza e carisma, anche se la trattativa si presenta complessa per i costi e per l’importanza del giocatore nello scacchiere della Roma. Mainoo, invece, è un profilo più giovane e futuribile: classe 2005, inglese, si è già messo in mostra in Premier League per visione di gioco e tecnica pulita.

