Spaccio di cocaina tra i tavoli della pizzeria nel Casertano, due arresti
Spaccio di cocaina tra i tavoli della pizzeria nel Casertano, due arresti

Di Nicola Avolio
Due arresti e un obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Sono queste le misure eseguite dai carabinieri della Stazione di Macerata Campania nei confronti di 3 indagati nell’ambito di un’inchiesta sullo spaccio di cocaina nei comuni dell’Appia, tra Macerata Campania e Santa Maria Capua Vetere, per un giro d’affari stimato di 40mila euro.

I provvedimenti cautelari sono stati eseguiti all’esito degli interrogatori preventivi, previsti dalla Legge Nordio, con il pubblico ministero Armando Bosso che aveva chiesto le misure a carico degli indagati. In carcere è finito Agron Leti, albanese di 41 anni residente a Recale, mentre Stefano Fabio Cante, 38enne residente a Portico di Caserta, è finito agli arresti domiciliari. Nel corso dell’esecuzione dei provvedimenti cautelari nei loro confronti, con la notifica contestuale anche dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari, i carabinieri avrebbero proceduto anche al sequestro preventivo di somme di denaro, ritenute provento dell’attività di spaccio.

Obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, invece, per Luigi Ghidella, 38enne di Casagiove, mentre per altri due indagati – Didina Felicia Cisma, 40enne di Casagiove, e Prisco Fabozzi, 48enne di Macerata Campania – il magistrato ha rigettato la richiesta di applicazione della misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria richiesto dalla Procura.

L’indagine, realizzata mediante servizi di osservazione ma anche intercettazioni telefoniche, riguarda diverse cessioni di cocaina avvenute a cavallo tra il 2023 e il 2024 tra Macerata Campania, Santa Maria Capua Vetere, Casagiove, San Prisco, Recale e Casapulla. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri Leti, oltre allo spaccio di cocaina al dettaglio, avrebbe rifornito di droga anche Cante, gestore di fatto di una pizzeria a Macerata Campania (di cui è titolare la moglie che non è indagata). Proprio la pizzeria, emerge dagli atti dell’inchiesta, sarebbe stata un luogo abituale di consumo di cocaina.

Gli indagati sono difesi dagli avvocati Nello Sgambato, Luca Viggiano e Tommaso Giaquinto.

