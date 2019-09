Spaccio di droga nel Centro di Napoli, beccato anche il cliente

Servizio straordinario di controllo del territorio per i carabinieri della compagnia di Napoli Centro, supportati da quelli del Reggimento Campania, del Nucleo Radiomobile e del NAS. Arrestato Essa Tourai, un 23enne di origini gambiane già noto per spaccio di stupefacenti.

Il giovane è stato sorpreso in Via S.Pietro a Maiella mentre cedeva ad un “cliente” – poi segnalato alla Prefettura – un involucro sospetto. Dalla perquisizione che ne è seguita i militari gli hanno trovato addosso 18 grammi di hashish e 3 di marijuana. E’ stato sottoposto all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria in attesa di giudizio.