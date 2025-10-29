PUBBLICITÀ
HomeSportSpalletti alla Juve, oggi la firma: contratto fino al 2026 con opzione
Sport

Spalletti alla Juve, oggi la firma: contratto fino al 2026 con opzione

Gianluca Spina
Di Gianluca Spina
Spalletti alla Juve, oggi la firma: contratto fino al 2026 con opzione
Spalletti alla Juve, oggi la firma: contratto fino al 2026 con opzione
PUBBLICITÀ

È attesa in giornata la firma di Luciano Spalletti con la Juventus, dopo la fumata bianca arrivata ieri pomeriggio, 28 ottobre, al termine dell’incontro tra l’allenatore toscano e il direttore generale bianconero Comolli.

L’accordo prevede un contratto fino al 2026, con possibile prolungamento di due anni in caso di qualificazione alla Champions League. Per i prossimi mesi, Spalletti percepirà un ingaggio di circa 3 milioni di euro, con un ritocco al rialzo in caso di rinnovo. Nel colloquio di ieri si è parlato anche di garanzie tecniche sul mercato, in vista della sessione invernale ormai alle porte.

PUBBLICITÀ

Il retroscena: “Fatemi il contratto che volete”

A rivelare un interessante retroscena è Romeo Agresti, giornalista juventino direttore de Il Bianconero, intervenuto a 2Talks: “Vi svelo che Spalletti ha detto alla Juventus: ‘Fatemi il contratto che volete, sono io che devo dimostrarvi sul campo di meritare la conferma, se non sarò all’altezza sarà giusto andare a casa’”. Agresti ha aggiunto che il tecnico è determinato a dimostrare di essere al posto giusto al momento giusto, reduce dall’esperienza in nazionale, e che ha ribadito alla dirigenza la propria disponibilità a non fare questioni economiche, accettando la clausola di rinnovo legata al piazzamento Champions. Un ruolo chiave nella trattativa, secondo il giornalista, lo avrebbe avuto Giorgio Chiellini, ritenuto determinante nella scelta di Spalletti come nuovo allenatore della Juventus.

PUBBLICITÀ
Gianluca Spina
Gianluca Spina

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati