Spalletti alla Juve, oggi la firma: contratto fino al 2026 con opzione

È attesa in giornata la firma di Luciano Spalletti con la Juventus, dopo la fumata bianca arrivata ieri pomeriggio, 28 ottobre, al termine dell’incontro tra l’allenatore toscano e il direttore generale bianconero Comolli.

L’accordo prevede un contratto fino al 2026, con possibile prolungamento di due anni in caso di qualificazione alla Champions League. Per i prossimi mesi, Spalletti percepirà un ingaggio di circa 3 milioni di euro, con un ritocco al rialzo in caso di rinnovo. Nel colloquio di ieri si è parlato anche di garanzie tecniche sul mercato, in vista della sessione invernale ormai alle porte.

Il retroscena: “Fatemi il contratto che volete”

A rivelare un interessante retroscena è Romeo Agresti, giornalista juventino direttore de Il Bianconero, intervenuto a 2Talks: “Vi svelo che Spalletti ha detto alla Juventus: ‘Fatemi il contratto che volete, sono io che devo dimostrarvi sul campo di meritare la conferma, se non sarò all’altezza sarà giusto andare a casa’”. Agresti ha aggiunto che il tecnico è determinato a dimostrare di essere al posto giusto al momento giusto, reduce dall’esperienza in nazionale, e che ha ribadito alla dirigenza la propria disponibilità a non fare questioni economiche, accettando la clausola di rinnovo legata al piazzamento Champions. Un ruolo chiave nella trattativa, secondo il giornalista, lo avrebbe avuto Giorgio Chiellini, ritenuto determinante nella scelta di Spalletti come nuovo allenatore della Juventus.